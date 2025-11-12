Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe: Hat Zwickauer Deko-Fee umsonst für Funkelzauber gesorgt?

Conny Bachmann vom Zwickauer Deko-Studio bringt Lichterglanz auf Weihnachtsmärkte. Auch in Magdeburg. Doch es ist unklar, ob der Markt überhaupt öffnet. Nach der Amokfahrt im Dezember 2024 steht die Sicherheit des Weihnachtsmarkts in der Kritik.

Mit roten Kugeln, grünen Girlanden und hellen Lichtern hat Conny Bachmann am Montag eine Bude auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt verziert. Liebevoll und festlich, so wie in den letzten Jahren. Auch wenn die Stimmung zwischen den Buden alles andere als festlich war, sagt die Inhaberin von „Connys Dekostudio" in Zwickau. „Die Menschen sind...