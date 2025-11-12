Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe: Hat Zwickauer Deko-Fee umsonst für Funkelzauber gesorgt?

Die Zwickauerin Conny Bachmann hat mehrere Buden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert.
Die Zwickauerin Conny Bachmann hat mehrere Buden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert. Bild: Ralph Köhler/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die „Glühweintheke“ ist eine der Buden, die Conny Bachmann auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert hat.
Die „Glühweintheke“ ist eine der Buden, die Conny Bachmann auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert hat. Bild: Conny Bachmann
Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept hat der Magdeburger Weihnachtsmarkt keine Genehmigung erhalten.
Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept hat der Magdeburger Weihnachtsmarkt keine Genehmigung erhalten. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Zwickauerin Conny Bachmann hat mehrere Buden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert.
Die Zwickauerin Conny Bachmann hat mehrere Buden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert. Bild: Ralph Köhler/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die „Glühweintheke“ ist eine der Buden, die Conny Bachmann auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert hat.
Die „Glühweintheke“ ist eine der Buden, die Conny Bachmann auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt dekoriert hat. Bild: Conny Bachmann
Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept hat der Magdeburger Weihnachtsmarkt keine Genehmigung erhalten.
Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept hat der Magdeburger Weihnachtsmarkt keine Genehmigung erhalten. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Zwickau
Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe: Hat Zwickauer Deko-Fee umsonst für Funkelzauber gesorgt?
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Conny Bachmann vom Zwickauer Deko-Studio bringt Lichterglanz auf Weihnachtsmärkte. Auch in Magdeburg. Doch es ist unklar, ob der Markt überhaupt öffnet. Nach der Amokfahrt im Dezember 2024 steht die Sicherheit des Weihnachtsmarkts in der Kritik.

Mit roten Kugeln, grünen Girlanden und hellen Lichtern hat Conny Bachmann am Montag eine Bude auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt verziert. Liebevoll und festlich, so wie in den letzten Jahren. Auch wenn die Stimmung zwischen den Buden alles andere als festlich war, sagt die Inhaberin von „Connys Dekostudio“ in Zwickau. „Die Menschen sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
4 min.
Magdeburg hofft auf Lösung für Weihnachtsmarkt
Schon seit Ende Oktober stehen die ersten Weihnachtsbuden in Magdeburg.
Die Buden stehen schon, doch die Genehmigung fehlt: Händler in Magdeburg zittern um ihre Existenz, es gibt ungeklärte Sicherheitsfragen. Wie wird der Weihnachtsmarkt-Konflikt nun gelöst?
10.11.2025
5 min.
„Pietätlos“, „makaber“: Protest gegen Theaterstück über Todesfahrt vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Magdeburg, 20. Dezember 2024: Nach der Todesfahrt ist der Weihnachtsmarkt mit Flatterband abgesperrt.
Sechs Tote, über 300 Verletzte: Nach der Bluttat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht der Täter ab Montag vor Gericht. Ein geplantes Theaterstück sorgte zuvor für Unverständnis und Protest.
Patrick Hyslop
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel