„Man ist immer ein Störfaktor auf der Straße“: Wie Radfahren in Zwickau familienfreundlicher werden soll

Zu wenige und zu schmale Wege: Fahrradfahrer forderten am Samstag in Zwickau auf einer Demonstration bessere Bedingungen. Was die Radfahrer sich wünschen.

Frida und ihr Vater Frank Müller steckten ein Schild mit einem Fahrrad auf den Gepäckträger und traten in die Pedale: Beide waren Teil der Fahrraddemo „Kidical Mass“, die am Samstagnachmittag in Zwickau stattfand. Der Name „Kidical Mass“ ist ein Hinweis auf das Wort „Kid“ – Kind. Die Demonstration richtete sich an alle... Frida und ihr Vater Frank Müller steckten ein Schild mit einem Fahrrad auf den Gepäckträger und traten in die Pedale: Beide waren Teil der Fahrraddemo „Kidical Mass“, die am Samstagnachmittag in Zwickau stattfand. Der Name „Kidical Mass“ ist ein Hinweis auf das Wort „Kid“ – Kind. Die Demonstration richtete sich an alle...