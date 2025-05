„Man muss es gerade jungen Menschen immer wieder deutlich machen“: Zwickau erinnert an das Kriegsende vor 80 Jahren

Die Stadtverwaltung, das BSW und die Linke Zwickau luden zum Gedenken an den Tag der Befreiung ein – getrennt. Warum gab es keine gemeinsame Veranstaltung?

Am 17. April 1945 hissten drei Zwickauer die weiße Flagge auf dem Dom St. Marien. Knapp einen Monat später – am 8. Mai – endete der Zweite Weltkrieg. 80 Jahre später lud die Stadt Zwickau zum Gedenken an den Dom St. Marien ein. Neben der Stadtverwaltung hatten die BSW-Stadtratsfraktion und die Linke Zwickau zu getrennten...