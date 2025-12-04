„Manche weinen, wenn sie wieder sehen können“: Zwickauer Fielmann-Filiale zieht um

Die Augenoptiker-Filiale des Unternehmens Fielmann zieht innerhalb der Zwickauer Innenstadt um. Allerdings nicht für immer. Das Ziel ist, zurück an den bekannten Standort zu gehen. Aber erst nach einigen Änderungen.

Haiko Gellner (60) kann es kaum erwarten. Aber bis zum Frühjahr muss er sich noch gedulden. Dann kann der Leiter der Zwickauer Fielmann-Niederlassung an der Hauptstraße 35/37 seine Kunden in einer komplett sanierten Filiale beraten. Neue Möbel, neue Beleuchtung, neue Klimaanlage und mehr. Bis es soweit ist, zieht die gesamte Belegschaft...