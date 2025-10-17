Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Internet finden Betrüger immer wieder Opfer.
Im Internet finden Betrüger immer wieder Opfer. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Zwickau
Mann aus Zwickauer Region verliert 40.000 Euro
Redakteur
Von Heiko Hößler
Er wollte Geld in Kryptowährungen anlegen – doch der Versuch endete in einem Albtraum.

Durch Anlagebetrug im Internet ist einem Mann aus dem Landkreis Zwickau ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er im Dezember 2024 in einem Sozialen Netzwerk auf eine Werbung für Krypto-Investments gestoßen. Er nahm Kontakt zu den angeblichen Beratern für die Geldanlage auf, um zu investieren. In...
