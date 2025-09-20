Mann fährt betrunken durch Hartenstein - Führerschein ist weg

Der 40 Jahre alte Fahrer des Seat hatte 2,58 Promille Alkohol aufzuweisen. Jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren.

In den frühen Morgenstunden des Samstags bemerkte eine Polizeistreife in Hartenstein auf der Lichtensteiner Straße einen Seat, der eine ungewöhnliche Fahrweise an den Tag legte. Die Beamten des Polizeireviers Werdau vermuteten, dass der Fahrer trotz Alkoholeinfluss am Steuer saß. Eine Kontrolle und ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest...