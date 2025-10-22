Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau

Zwickau
Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.
Ein Mann mit einer Softair-Waffe hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Wilkau-Haßlau ausgelöst. Der Mann habe in einer Wohnung in der Cainsdorfer Straße mit der Softair-Waffe am offenen Fenster hantiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Softair-Waffen sind keine echten Waffen. Sie sehen diesen jedoch ähnlich. Zunächst sei nicht klar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.