Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau

Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.

Ein Mann mit einer Softair-Waffe hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Wilkau-Haßlau ausgelöst. Der Mann habe in einer Wohnung in der Cainsdorfer Straße mit der Softair-Waffe am offenen Fenster hantiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Softair-Waffen sind keine echten Waffen. Sie sehen diesen jedoch ähnlich. Zunächst sei nicht klar...