Mann rastet im Linienbus aus: Einsatz für Polizei und Rettungsdienst am Neumarkt in Zwickau

Der Vorfall hat sich am Dienstagnachmittag ereignet. Drei Personen zogen sich Verletzungen zu. Der Sachschaden am Bus beläuft sich auf 5000 Euro. Was bisher bekannt ist.

Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagnachmittag mit einem größeren Aufgebot im Bereich des Neumarktes in Zwickau im Einsatz gewesen. Grund war ein Vorfall in einem Linienbus. Im Mittelpunkt stand dabei laut Polizei ein 27-jähriger Mann aus Syrien. Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagnachmittag mit einem größeren Aufgebot im Bereich des Neumarktes in Zwickau im Einsatz gewesen. Grund war ein Vorfall in einem Linienbus. Im Mittelpunkt stand dabei laut Polizei ein 27-jähriger Mann aus Syrien.