Mann wird in Zwickau krankenhausreif geprügelt

Zwei junge Männer haben am Dienstagabend in der Zwickauer Innenstadt einen 55-Jährigen schwer verletzt. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen.

Zwickau.

Zwei junge Männer haben am Dienstagabend in Zwickau offenbar einen 55-Jährigen so sehr geschlagen, dass er schwere Verletzungen erlitt. Wie die Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Karolin Hemp mitteilte, schlugen nach ersten Erkenntnissen zwei Männer gegen 21 Uhr an der Katharinenstraße gemeinschaftlich auf den Mann ein. Der 55-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. Die beiden 22-jährigen Deutschen konnten im Anschluss bekannt gemacht werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und weitere Angaben machen können. (kru) Zeugentelefon: 0375 428102