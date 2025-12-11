MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fall von Vandalismus in Zwickau.
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fall von Vandalismus in Zwickau. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fall von Vandalismus in Zwickau.
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Fall von Vandalismus in Zwickau. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Zwickau
Mann zerschlägt in Zwickau mit Stein Heckscheibe eines Oldtimers
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Später kehrte der Täter zum Fahrzeug der Marke Lada zurück, so die Polizei. Was dazu bekannt ist.

Ein Lada-Oldtimer ist in Zwickau auf einem Parkplatz an der Saarstraße Ziel von Vandalismus geworden. Nach Angaben des Polizeireviers wurde die Heckscheibe zwischen Dienstag, 9. Dezember, 17 Uhr, und Mittwoch, 10. Dezember, 7.30 Uhr, mit einem Stein eingeschlagen. Der Parkplatz befindet sich zwischen der Äußeren Schneeberger Straße und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
1 min.
Beifahrerseite an Auto in Plauen von vorn bis hinten zerkratzt
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Fall in Haselbrunn.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Baufahrzeuge in Zwickau beschädigt – Diesel gestohlen
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07:28 Uhr
6 min.
Kann jeder meditieren lernen?
Auch wenn erst mal das Gedankenkarussell anspringt: Als konzentrative Übung hilft Meditation dabei, innerlich zur Ruhe zu kommen.
Meditation hilft nicht immer sofort beim Abschalten. Manchmal taucht erst das Gefühlschaos auf. Warum meditieren trotzdem ein Gewinn sein kann, erklären Experten.
von Amelie Breitenhuber, dpa
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel