Mann zerschlägt in Zwickau mit Stein Heckscheibe eines Oldtimers

Später kehrte der Täter zum Fahrzeug der Marke Lada zurück, so die Polizei. Was dazu bekannt ist.

Ein Lada-Oldtimer ist in Zwickau auf einem Parkplatz an der Saarstraße Ziel von Vandalismus geworden. Nach Angaben des Polizeireviers wurde die Heckscheibe zwischen Dienstag, 9. Dezember, 17 Uhr, und Mittwoch, 10. Dezember, 7.30 Uhr, mit einem Stein eingeschlagen. Der Parkplatz befindet sich zwischen der Äußeren Schneeberger Straße und der...