„Maria“ wird im Kino Casablanca im „Gaso“ in Zwickau gezeigt

Der Film „Maria“ (FSK 6) von Regisseur Pablo Larraín wird am Dienstag, 24. März, ab 20 Uhr im Kino Casablanca im „Gaso“ in Zwickau gezeigt. Paris 1977: Maria Callas (Angelina Jolie) hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die legendäre Operndiva lebt entrückt in ihrer riesigen Wohnung, hinter schweren Vorhängen, in einer Welt voller Erinnerungen. Nur ihr treuer Kammerdiener Ferruccio und die Köchin Bruna stehen ihr nah, und beide machen sich zunehmend Sorgen um die Gesundheit ihrer Hausherrin. Als ein TV-Reporter auftaucht, blüht Maria Callas auf. Die Interviews führen Maria zurück in legendäre Zeiten. Sie beschließt, noch ein letztes Mal auf die Bühne zurückzukehren. Der Eintritt zum Film kostet 4 Euro. (kru)