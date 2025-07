Mariella Obst aus Mülsen hilft bei der Kart-EM: „Motorsport hat mir schon immer gefallen“

Reifen ausgeben oder im Rennbüro arbeiten: Um die 150 Menschen sind im Einsatz, damit die Kart-EM in Mülsen funktionieren kann. Zu ihnen gehört Mariella Obst. Was ist ihre Aufgabe und was schätzt sie am Motorsport?

Auf der Rennstrecke surren die Karts, es erklingen Durchsagen auf Englisch, ein Kart wird gerade Richtung Start geschafft – noch ohne Reifen, die kommen später. Es ist Tag drei der Kart-Europameisterschaft in der Arena E in Mülsen. Von Donnerstag bis Sonntag messen sich hier internationale Kart-Fahrer. Teil des Wettkampfs ist der Wettbewerb...