Marketing-Club Zwickau vergibt 2025 erneut Marketingpreis – Bewerbungen bis 15. September möglich

Der Marketing-Club Zwickau schreibt erneut seinen Marketingpreis aus. Unternehmen der Region können sich bis zum 15. September mit Projekten aus den Bereichen klassische Werbung, Social Media und Eventgestaltung bewerben. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Firmen, die ihre Konzepte eigenständig oder in Zusammenarbeit mit Agenturen...