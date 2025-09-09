Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Marketing-Club Zwickau vergibt 2025 erneut Marketingpreis – Bewerbungen bis 15. September möglich

Florian Freitag ist der Präsident des Marketing-Clubs Zwickau.
Florian Freitag ist der Präsident des Marketing-Clubs Zwickau. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Florian Freitag ist der Präsident des Marketing-Clubs Zwickau.
Florian Freitag ist der Präsident des Marketing-Clubs Zwickau. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Marketing-Club Zwickau vergibt 2025 erneut Marketingpreis – Bewerbungen bis 15. September möglich
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auszeichnung würdigt kreative Konzepte in Werbung, Social Media und Eventgestaltung. Eine Fachjury entscheidet über die Preisträger.

Der Marketing-Club Zwickau schreibt erneut seinen Marketingpreis aus. Unternehmen der Region können sich bis zum 15. September mit Projekten aus den Bereichen klassische Werbung, Social Media und Eventgestaltung bewerben. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Firmen, die ihre Konzepte eigenständig oder in Zusammenarbeit mit Agenturen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
14:45 Uhr
3 min.
Berufsinfotage Zwickau bieten Orientierung für Ausbildung, Studium und Beruf
Zu den 90 Ausstellern gehört auch wieder die FES Fahrzeug-Entwicklung Sachsen Zwickau.
Die Messe spricht nicht nur Jugendliche an, die bald vor der Berufswahl stehen, sondern auch Eltern, die ihre Kinder dabei unterstützen möchten, und Erwachsene, die eine neue Perspektive suchen.
Thomas Croy
05.08.2025
4 min.
Hashtag #zwiggefetzt: Wie Luisa Wild Zwickau auf Instagram mit Weltmetropolen vergleicht
Luisa Wild (25) ist der kreative Kopf hinter den augenzwinkernden Instagram-Videos der Tourist-Information Zwickau.
Ein Social-Media-Format bringt frischen Stolz auf Zwickau – dank einer jungen Frau mit einem guten Blick und Gespür für Ironie. Was als Gag begann, wirkt bei näherem Hinsehen gar nicht mehr so abwegig.
Thomas Croy
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
Mehr Artikel