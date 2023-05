Marvin Jüngel: Was Sachsens neuen Reit-Star mit Zwickau verbindet

Als Marvin Jüngel nach dem letzten Sprung seine Reiterkappe vor lauter Jubel meterhoch in die Luft warf, ließ auch Tobias Kunze in Zwickau vor dem Fernseher seine Freude raus. Der überraschende Sieg des jungen Kamenzers beim mit 153.000 Euro dotierten 92. Spring-Derby in Hamburg war auch für den Pferdezüchter aus der Muldestadt eine emotionale...