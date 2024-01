Maschinenbauer setzt auf Azubis aus Vietnam: Wie Anh und Cong Sachsen wurden

Die Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH hat erstmals Vietnamesen zu Facharbeitern ausgebildet. Ihr Partner will dieses Jahr 100 weitere holen. Ein Erfolgsmodell für Sachsens Wirtschaft?

Quang Anh Dao macht gern Party mit Freunden. Er färbt sich die Haare bunt und mag Essen aus europäischer Küche. Cao Cong Kieu kocht am liebsten traditionelle Reisgerichte aus der Heimat und lebt mit einer Vietnamesin in einer festen Partnerschaft. So unterschiedlich wie sie sind: Aus zwei Kleinstädten in der Umgebung von Hanoi wurden sie vor...