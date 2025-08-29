Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Matschiges Fallobst sorgt für Sturz einer Radfahrerin: Skurriler Unfall in Zwickau beschäftigt Polizei

Matschiges Obst lag auf dem Geh- und Radweg in Zwickau.
Matschiges Obst lag auf dem Geh- und Radweg in Zwickau. Bild: Symolfoto: Daniel Vogl/dpa
Matschiges Obst lag auf dem Geh- und Radweg in Zwickau.
Matschiges Obst lag auf dem Geh- und Radweg in Zwickau. Bild: Symolfoto: Daniel Vogl/dpa
Zwickau
Matschiges Fallobst sorgt für Sturz einer Radfahrerin: Skurriler Unfall in Zwickau beschäftigt Polizei
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallstelle befindet sich im Stadtteil Marienthal. Eine 72-jährige Frau hat sich beim Sturz am Donnerstag leicht verletzt. Was nun geprüft wird.

Auf matschigem Fallobst, das auf einem Geh- und Radweg in Zwickau lag, ist eine 72-jährige Radfahrerin gestürzt. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr. Die Frau fuhr auf dem Bachweg im Stadtteil Marienthal stadteinwärts. In einer Kurve kurz vor der Agricolastraße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:54 Uhr
2 min.
Rassismus-Vorwürfe nach Regionalligaspiel in Köln
Nach einem Regionalligaspiel in Köln stehen Rassismus-Vorwürfe im Raum.
Der Fußball wird beim 3:2 von Fortuna Köln gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf zur Nebensache. Im Raum steht der Vorwurf rassistischer Beleidigungen.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:51 Uhr
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
20.08.2025
1 min.
Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden in Zwickau: Verkehr stundenlang behindert
Ein Unfall in Zwickau hatte am Dienstag weitreichende Folgen.
Ein Zusammenstoß in Marienthal hatte am Dienstag weitreichende Folgen. Autofahrer mussten noch mehr Geduld mitbringen als sonst.
Elsa Middeke
07.08.2025
1 min.
Autofahrerin nimmt Harley-Fahrer in Zwickau die Vorfahrt
Der Fahrer einer Harley-Davidson ist in Zwickau bei einem Unfall verletzt worden.
Bei einem Unfall in Marienthal ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel