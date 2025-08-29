Matschiges Fallobst sorgt für Sturz einer Radfahrerin: Skurriler Unfall in Zwickau beschäftigt Polizei

Die Unfallstelle befindet sich im Stadtteil Marienthal. Eine 72-jährige Frau hat sich beim Sturz am Donnerstag leicht verletzt. Was nun geprüft wird.

Auf matschigem Fallobst, das auf einem Geh- und Radweg in Zwickau lag, ist eine 72-jährige Radfahrerin gestürzt. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr. Die Frau fuhr auf dem Bachweg im Stadtteil Marienthal stadteinwärts. In einer Kurve kurz vor der Agricolastraße... Auf matschigem Fallobst, das auf einem Geh- und Radweg in Zwickau lag, ist eine 72-jährige Radfahrerin gestürzt. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr. Die Frau fuhr auf dem Bachweg im Stadtteil Marienthal stadteinwärts. In einer Kurve kurz vor der Agricolastraße...