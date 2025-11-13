Matthias Schweighöfer begeistert im Zwickauer „Astoria“: Was die Kinobesucher vom Filmstar wissen wollten

Zwickau
Die Fans jubeln, die Gitarre bleibt im Koffer, und das Eis verteilt der Regisseur persönlich – der Kinobesuch von Matthias Schweighöfer wird zum amüsanten Erlebnis jenseits der Leinwand.
Matthias Schweighöfer lugt um die Ecke im Kino 1 des Zwickauer Filmpalasts „Astoria“. „Wie ist der Plan?“ fragt er – aber der ist längst über den Haufen geworfen. Denn der Star und sein Gefolge haben sich verspätet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.