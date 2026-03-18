Mauritius-Brauerei in Zwickau in finanzieller Schieflage: Das sagt der Insolvenzverwalter

Das alteingesessene Unternehmen hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Nun muss der Verwalter Sanierungsoptionen prüfen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis einschließlich Mai gesichert.

Das kommt überraschend: Die Mauritius-Brauerei in der Zwickauer Talstraße steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hat Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Sanierungsexperte Henry Girbig bestimmt. Der verschaffte sich am Mittwoch vor Ort einen ersten Überblick. Die Brauerei werde trotz des Verfahrens den...