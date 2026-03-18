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Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet. Foto: Ralph Köhler
Der Geschäftsführer und heutige Inhaber der Brauerei, Jörg Dierig, mit dem „Kosmonaut“-Bier für Rewe.
Der Geschäftsführer und heutige Inhaber der Brauerei, Jörg Dierig, mit dem „Kosmonaut“-Bier für Rewe. Foto: Ralf Wendland
Blick auf die historische Gebäudesubstanz der Brauerei an der Talstraße.
Blick auf die historische Gebäudesubstanz der Brauerei an der Talstraße. Foto: Ralph Köhler
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet. Foto: Ralph Köhler
Der Geschäftsführer und heutige Inhaber der Brauerei, Jörg Dierig, mit dem „Kosmonaut“-Bier für Rewe.
Der Geschäftsführer und heutige Inhaber der Brauerei, Jörg Dierig, mit dem „Kosmonaut“-Bier für Rewe. Foto: Ralf Wendland
Blick auf die historische Gebäudesubstanz der Brauerei an der Talstraße.
Blick auf die historische Gebäudesubstanz der Brauerei an der Talstraße. Foto: Ralph Köhler
Update
Zwickau
Mauritius-Brauerei in Zwickau in finanzieller Schieflage: Das sagt der Insolvenzverwalter
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
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Das alteingesessene Unternehmen hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Nun muss der Verwalter Sanierungsoptionen prüfen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis einschließlich Mai gesichert.

Das kommt überraschend: Die Mauritius-Brauerei in der Zwickauer Talstraße steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hat Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Sanierungsexperte Henry Girbig bestimmt. Der verschaffte sich am Mittwoch vor Ort einen ersten Überblick. Die Brauerei werde trotz des Verfahrens den...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 11:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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