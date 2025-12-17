MENÜ
Die Straßensperrung auf der Max-Planck-Straße wird aufgehoben.
Die Straßensperrung auf der Max-Planck-Straße wird aufgehoben.
Zwickau
Max-Planck-Straße in Zwickau wird nach Sanierung freigegeben
Von Lutz Kirchner
Der Asphalt auf 550 Metern ist neu. Das ist noch nicht alles.

Die Max-Planck-Straße in Zwickau-Eckersbach ist ab Freitag, 19. Dezember, nach umfangreichen Bauarbeiten wieder befahrbar. Das wurde von der Stadtverwaltung angekündigt. Auf einer Strecke von etwa 550 Metern wurde der Asphalt zwischen der Sternen- und der Ernst-Thälmann-Straße erneuert. Zusätzlich erhielten zwei Bushaltestellen barrierefreie...
