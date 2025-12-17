Max-Planck-Straße in Zwickau wird nach Sanierung freigegeben

Zwickau
Der Asphalt auf 550 Metern ist neu. Das ist noch nicht alles.
Die Max-Planck-Straße in Zwickau-Eckersbach ist ab Freitag, 19. Dezember, nach umfangreichen Bauarbeiten wieder befahrbar. Das wurde von der Stadtverwaltung angekündigt. Auf einer Strecke von etwa 550 Metern wurde der Asphalt zwischen der Sternen- und der Ernst-Thälmann-Straße erneuert. Zusätzlich erhielten zwei Bushaltestellen barrierefreie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.