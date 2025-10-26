MDR-Aufzeichnung im Gewandhaus: 350 Zwickauer singen mit

Der Mitteldeutsche Rundfunk war am Samstag mit der Aktion „MDR Klassik Karaoke“ bei der Zwickauer Museumsnacht im Gewandhaus zu Gast. 350 Leute haben mitgemacht.

Die Stimme ist ein vielseitiges Instrument und entsprechend klangvoll hat sich die Zwickauer Museumsnacht im Gewandhaus gezeigt. Dort ist der Mitteldeutsche Rundfunk mit „MDR Klassik Karaoke“ am Samstag zu Gast gewesen, einer Gemeinwohlaktion, die Menschen im Jahr der Stimme in ganz Mitteldeutschland an acht Theatern zum gemeinsamen Singen...