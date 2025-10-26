Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Denise Egri gehört zum Extrachor des Theaters und freut sich über die positive Resonanz auf die Mitsingaktion.
Bild: Ralf Wendland
Denise Egri gehört zum Extrachor des Theaters und freut sich über die positive Resonanz auf die Mitsingaktion.
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
MDR-Aufzeichnung im Gewandhaus: 350 Zwickauer singen mit
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mitteldeutsche Rundfunk war am Samstag mit der Aktion „MDR Klassik Karaoke“ bei der Zwickauer Museumsnacht im Gewandhaus zu Gast. 350 Leute haben mitgemacht.

Die Stimme ist ein vielseitiges Instrument und entsprechend klangvoll hat sich die Zwickauer Museumsnacht im Gewandhaus gezeigt. Dort ist der Mitteldeutsche Rundfunk mit „MDR Klassik Karaoke“ am Samstag zu Gast gewesen, einer Gemeinwohlaktion, die Menschen im Jahr der Stimme in ganz Mitteldeutschland an acht Theatern zum gemeinsamen Singen...
