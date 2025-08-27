Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sascha Stiehler (r.) und Antonio Lucaciu treten in Zwickau mit dem Sinfonieorchester auf.
Sascha Stiehler (r.) und Antonio Lucaciu treten in Zwickau mit dem Sinfonieorchester auf. Bild: Sandra Ludewig
Zwickau
MDR-Musiksommer macht am Sonntag in Zwickau Station
Redakteur
Von Thomas Croy
Leipziger Instrumentalisten-Duo spielt gemeinsam mit Sinfonieorchester im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.

Das Duo Stiehler/Lucaciu ist am Sonntag, 31. August, gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau zu erleben. Beginn ist 17 Uhr. Pianist Sascha Stiehler und Saxofonist und Sänger Antonio Lucaciu präsentieren sowohl bekannte Arrangements als auch neue Kompositionen. Die beiden Leipziger Musiker bewegen...
