MDR-Musiksommer macht am Sonntag in Zwickau Station

Leipziger Instrumentalisten-Duo spielt gemeinsam mit Sinfonieorchester im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.

Das Duo Stiehler/Lucaciu ist am Sonntag, 31. August, gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ Zwickau zu erleben. Beginn ist 17 Uhr. Pianist Sascha Stiehler und Saxofonist und Sänger Antonio Lucaciu präsentieren sowohl bekannte Arrangements als auch neue Kompositionen. Die beiden Leipziger Musiker bewegen...