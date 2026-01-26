MDR-Sendung „Fakt ist!“ live aus Zwickau: Bürger dürfen Michael Kretschmer und Petra Köpping mit Fragen löchern

Zwickau
Der Alte Gasometer wird am Mittwochabend zum TV-Studio. Bürger sollen Fragen loswerden können, die ihnen auf den Nägeln brennen. Von Zukunftssorgen bei VW über Pflegeheim-Kosten bis zu Tierseuchen.
Einer der größten Überraschungsmomente für MDR-Moderator und Redaktionsleiter Andreas F. Rook (59) bei der Sendung „Fakt ist!“ war ein beschlagnahmter Alligator. „Ihn brachte ein Gast für eine Sendung über exotische Haustiere mit“, sagt Rook. „Da war es im Studio überraschend still.“ Ein Alligator ist am Mittwoch im Alten...
