Medikamente am Steuer: 75-Jähriger verursacht Zusammenstoß in Zwickau

Der Ford einer 42-Jährigen wurde in Zwickau von einem Audi gerammt. Warum der Fahrer jetzt seinen Führerschein abgeben musste.

Eine 42-Jährige hat am Dienstag, 24. März, gegen 12 Uhr in Zwickau mit ihrem Ford an einer Kreuzung warten müssen, als ein 75-Jähriger mit seinem Audi auf ihr Auto auffuhr. Der Unfall geschah auf der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße. Der Mann wollte auf die Leipziger Straße abbiegen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die 42-Jährige wurde...