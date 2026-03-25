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Bei einem Unfall in Zwickau wurde eine Frau verletzt.
Bei einem Unfall in Zwickau wurde eine Frau verletzt. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Bei einem Unfall in Zwickau wurde eine Frau verletzt.
Bei einem Unfall in Zwickau wurde eine Frau verletzt. Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Zwickau
Medikamente am Steuer: 75-Jähriger verursacht Zusammenstoß in Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Der Ford einer 42-Jährigen wurde in Zwickau von einem Audi gerammt. Warum der Fahrer jetzt seinen Führerschein abgeben musste.

Eine 42-Jährige hat am Dienstag, 24. März, gegen 12 Uhr in Zwickau mit ihrem Ford an einer Kreuzung warten müssen, als ein 75-Jähriger mit seinem Audi auf ihr Auto auffuhr. Der Unfall geschah auf der Dr.-Marie-Elise-Kayser-Straße. Der Mann wollte auf die Leipziger Straße abbiegen. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die 42-Jährige wurde...
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