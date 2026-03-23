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Die Polizei kontrollierte Fahrgeschwindigkeiten bei Hartenstein.
Die Polizei kontrollierte Fahrgeschwindigkeiten bei Hartenstein. Symbolbild: Pia Bayer/dpa
Die Polizei kontrollierte Fahrgeschwindigkeiten bei Hartenstein.
Die Polizei kontrollierte Fahrgeschwindigkeiten bei Hartenstein. Symbolbild: Pia Bayer/dpa
Zwickau
Mehr als 51 Kilometer pro Stunde zu schnell bei Hartenstein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Bei einer Kontrolle auf der A 72 waren mehr als 120 Fahrer zu schnell. Ein Volvo stach besonders hervor. Was erwartet diesen Fahrer jetzt?

Bei einer Kontrolle der Geschwindigkeit auf der Autobahn 72 sind am Sonntag, 22. März, Fahrzeuge, die in Richtung Leipzig unterwegs waren, überprüft worden. Ein Volvo-Fahrer hatte es offenbar besonders eilig. Er war mit 51 Kilometern pro Stunde zu schnell, so die Polizei. Die Kontrolle umfasste den Abschnitt vor der Ausfahrt Hartenstein,...
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