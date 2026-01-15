MENÜ
  Mehr Besucher als erlaubt: Ohne Brandschutzkonzept stehen Großveranstaltungen in Mehrzweckhalle Wildenfels auf der Kippe

Wenn die Vogtland-Philharmonie zum Neujahrs-Konzert aufspielt, ist die Mehrzweckhalle gut besucht. Am 24. Januar ist es wieder soweit, Brandschutzauflagen hin oder her.
Zwickau
Mehr Besucher als erlaubt: Ohne Brandschutzkonzept stehen Großveranstaltungen in Mehrzweckhalle Wildenfels auf der Kippe
Redakteur
Von Holger Weiß
Damit Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert oder Sportturniere weiter stattfinden können, muss Wildenfels handeln. Wie die Stadt das Problem kurzfristig löst.

Volleyballer und Freizeitkicker nutzen die Halle; Grundschüler und Kitaknirpse treiben dort Sport, es finden Bürgerversammlungen statt, dazu Schulanfangsfeiern und Kulturveranstaltungen wie das Neujahrskonzert der Vogtland-Philharmonie. Kurz: die Mehrzweckhalle Wildenfels ist für die Kleinstadt als Kultur- und Freizeitstätte unverzichtbar....
