Mehr Geld für Tierheime: Damit es der alte Pieto auch morgen noch schön warm hat

Die Landesregierung hat die finanzielle Unterstützung für Sachsens Tierheime aufgestockt. Was die Tierheime der Region dazu sagen und welche Löcher sie damit stopfen wollen.

Der 16-jährige Pieto mag seine Minihütte gerade gar nicht verlassen. Sie hat eine Fußbodenheizung. Darauf macht es sich der alte Mann gemütlich. Pieto hat eine Zahnsanierung hinter sich. Zahnsanierung heißt Zähne ziehen, erklärt Langenbergs Tierheimchefin Susanne Hempel. Der Hund, dem die Wärme gut tut, kämpft mit den Nachwehen. Das... Der 16-jährige Pieto mag seine Minihütte gerade gar nicht verlassen. Sie hat eine Fußbodenheizung. Darauf macht es sich der alte Mann gemütlich. Pieto hat eine Zahnsanierung hinter sich. Zahnsanierung heißt Zähne ziehen, erklärt Langenbergs Tierheimchefin Susanne Hempel. Der Hund, dem die Wärme gut tut, kämpft mit den Nachwehen. Das...