Regionale Nachrichten und News
  • Mehr Geld für Westsachsens Tierheime: Damit es der alte Pieto auch morgen noch warm hat

Dem 16-jährigen Pieto wurde ein Zahn gezogen. Er verkriecht sich in seine Minihütte mit Fußbodenheizung.
Dem 16-jährigen Pieto wurde ein Zahn gezogen. Er verkriecht sich in seine Minihütte mit Fußbodenheizung.
Zwickau
Mehr Geld für Westsachsens Tierheime: Damit es der alte Pieto auch morgen noch warm hat
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesregierung hat die finanzielle Unterstützung für Sachsens Tierheime aufgestockt. Was die Tierheime im Landkreis Zwickau dazu sagen und welche Löcher sie damit stopfen wollen.

Der 16-jährige Pieto mag seine Minihütte gerade gar nicht verlassen. Sie hat eine Fußbodenheizung. Darauf macht es sich der alte Herr gemütlich. Pieto hat eine Zahnsanierung hinter sich. Zahnsanierung heißt Zähne ziehen, erklärt Langenbergs Tierheimchefin Susanne Hempel. Der Hund, dem die Wärme gut tut, kämpft mit den Nachwehen; das...
