Mehr Geld in schwierigen Zeiten: So viel mehr haben die Beschäftigten der Logistikfirmen Schnellecke und Rhenus bald in der Lohntüte

Die IG Metall in Zwickau hat sich mit beiden Firmen auf neue Haustarifverträge verständigt. Bereits im Dezember gibt es Sonderzahlungen. Gewerkschaftsmitglieder profitieren noch einmal extra.

Eine gute Nachricht kurz vor Jahresende für die Beschäftigten bei den Logistikfirmen Schnellecke und Rhenus: Die IG Metall hat sich mit den Unternehmen auf neue Tarifverträge geeinigt. Die sehen Einmalzahlungen und Lohnerhöhungen in zwei Schritten vor, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.