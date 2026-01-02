Das abgelaufene Jahr war turbulent, das neue beginnt mit einem Meilenstein. Aber Ende des Jahres 2026 stehen auch Produktionseinschnitte an.

Es war ein turbulentes 2025, das die Beschäftigten im Zwickauer VW-Werk hinter sich haben: Die Sparpaket-Einigung musste verdaut, die ersten Maßnahmen zur Kosteneinsparung angegangen werden. Das neue Jahr dürfte nahtlos anschließen. Was sind die wichtigsten Themen, mit denen die Mitarbeiter 2026 konfrontiert sind?