Die Humboldtschule ist beliebt – und deshalb zu klein geworden.
Die Humboldtschule ist beliebt – und deshalb zu klein geworden.
Zwickau
Mehr Räume für die Zwickauer Humboldtschule? CDU schaltet sich in Diskussion ein
Redakteur
Von Luise Malinka, Johannes Pöhlandt
Zu viele Schüler, zu wenig Platz: An der Humboldt-Oberschule ist die Raumnot seit Jahren ein Problem. Die CDU-Stadtratsfraktion bringt nun einen Prüfauftrag ein, um mögliche Lösungen auszuloten.

Die CDU im Zwickauer Stadtrat schaltet sich in die Diskussion über die Platznot in der Humboldt-Oberschule ein. Die Fraktion will die Stadtverwaltung per Antrag zur Prüfung auffordern, ob zusätzliche räumliche Kapazitäten an der Schule erforderlich sind und in welcher Form diese gegebenenfalls geschaffen werden könnten.
