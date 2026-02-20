Mehr Räume für die Zwickauer Humboldtschule? CDU schaltet sich in Diskussion ein

Zwickau
Zu viele Schüler, zu wenig Platz: An der Humboldt-Oberschule ist die Raumnot seit Jahren ein Problem. Die CDU-Stadtratsfraktion bringt nun einen Prüfauftrag ein, um mögliche Lösungen auszuloten.
Die CDU im Zwickauer Stadtrat schaltet sich in die Diskussion über die Platznot in der Humboldt-Oberschule ein. Die Fraktion will die Stadtverwaltung per Antrag zur Prüfung auffordern, ob zusätzliche räumliche Kapazitäten an der Schule erforderlich sind und in welcher Form diese gegebenenfalls geschaffen werden könnten.
