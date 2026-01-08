Mehr Tickets für das Konzert von Driftwood Holly in Zwickau

Das Kartenkontingent wurde für den Auftritt am Freitag, 16. Januar, aufgestockt, so die Veranstalter. Warum das nötig war.

Driftwood Holly lädt für Freitag, 16. Januar, 20 Uhr zum „360-Grad-Konzert“ in den Alten Gasometer Zwickau ein. Der Veranstalterverein reagiert auf die große Nachfrage mit einer Erhöhung des Ticketkontingents. Eintrittskarten gibt es ausschließlich über Audioviele im Vorverkauf für 30 Euro und an der Abendkasse für 36 Euro. Der Musiker...