Mehr Zuschauer, weniger Spielraum: Theater Plauen-Zwickau bricht 2025 trotz Sparzwängen Rekorde

Zwickau
Open-Air-Musicals und ausverkaufte Publikumsrenner ziehen, während knappe Ressourcen Grenzen setzen. Wie das Theater Plauen-Zwickau diesen Balanceakt meistert, bleibt spannend.
86.482 Besucher – so viele Menschen kamen im Kalenderjahr 2025 ins Theater Plauen-Zwickau. Rund 4400 mehr als im Vorjahr. Zahlen, die in Zeiten knapper Kulturetats alles andere als selbstverständlich sind. „Wir haben seit 2023 stetig steigende Besucherzahlen“, sagt Generalintendant Dirk Löschner. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der...
