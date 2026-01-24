MENÜ
  • Mehr Zuschauer, weniger Spielraum: Theater Plauen-Zwickau bricht 2025 trotz Sparzwängen Rekorde

Das Open-Air-Musical „Der Medicus“ und das Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“ waren im vergangenen Jahr die Publikumsrenner im Theater Plauen-Zwickau.
Freude beim Premierenempfang: Generalintendant Dirk Löschner ist mit der Auslastung der Stücke zufrieden.
Das Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“ hat vor allem junge Familien mit Kindern ins Theater gelockt.
„Der Nussknacker“ (hier Rita Di Bin und Stefano Neri) gehörte sowohl 2024 als auch 2025 zu den Top-10-Inszenierungen des Theaters.
Das Open-Air-Musical „Der Medicus“ und das Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“ waren im vergangenen Jahr die Publikumsrenner im Theater Plauen-Zwickau.
Freude beim Premierenempfang: Generalintendant Dirk Löschner ist mit der Auslastung der Stücke zufrieden.
Das Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“ hat vor allem junge Familien mit Kindern ins Theater gelockt.
„Der Nussknacker“ (hier Rita Di Bin und Stefano Neri) gehörte sowohl 2024 als auch 2025 zu den Top-10-Inszenierungen des Theaters.
Zwickau
Mehr Zuschauer, weniger Spielraum: Theater Plauen-Zwickau bricht 2025 trotz Sparzwängen Rekorde
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Open-Air-Musicals und ausverkaufte Publikumsrenner ziehen, während knappe Ressourcen Grenzen setzen. Wie das Theater Plauen-Zwickau diesen Balanceakt meistert, bleibt spannend.

86.482 Besucher – so viele Menschen kamen im Kalenderjahr 2025 ins Theater Plauen-Zwickau. Rund 4400 mehr als im Vorjahr. Zahlen, die in Zeiten knapper Kulturetats alles andere als selbstverständlich sind. „Wir haben seit 2023 stetig steigende Besucherzahlen“, sagt Generalintendant Dirk Löschner. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der...
