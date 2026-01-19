Mehr Zwickauer fahren mit der Straßenbahn oder dem Bus

Die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau haben voriges Jahr 10,55 Millionen Fahrgäste befördert. Was für das laufende Jahr geplant ist.

Die Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau haben im vorigen Jahr einen Fahrgastzuwachs registriert. 10,55 Millionen Menschen nutzten die Angebote, das sind 2,6 Prozent mehr als 2024, wurde vom Nahverkehrsunternehmen mitgeteilt. Trotz Bauarbeiten und Ersatzverkehr zwischen Neumarkt und Klinikum blieb die Zahl hoch. Die Einwohnerzahl der Stadt ging...