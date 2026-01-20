Mehr Zwickauer nutzen Sächsische Ehrenamtskarte

Zwickau
Die Karte gibt es seit mehreren Jahren auch in Zwickau. 260 Exemplare wurden ausgegeben. Was für Vergünstigungen damit zugänglich sind.
Etwa 260 Exemplare der Sächsischen Ehrenamtskarte wurden in Zwickau ausgegeben. Das teilte das Bürgeramt mit. Die Stadt beteiligt sich seit 2019 am Programm des Freistaates Sachsen. Damit soll das Engagement vieler Ehrenamtlicher anerkannt werden. Im vergangenen Jahr profitierten vor allem Ehrenamtliche aus den Bereichen Brandschutz,...
