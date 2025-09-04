Mehrere Fahrzeuge der Zwickauer Feuerwehr rücken in Richtung Mülsen aus – warum?

Zwickau
Der Einsatz am Donnerstagnachmittag hat für Aufsehen gesorgt. Die Situation vor Ort gestaltete sich anders als zunächst gedacht.
Diesen Einsatz dürften einige Zwickauer mitbekommen haben: Am Donnerstagnachmittag sind sechs Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr über die B 173 gebraust. Anlass war eine Rauchsäule nahe Pöhlau. Zunächst wurde ein Wiesenbrand vermutet, wie die Feuerwehr mitteilt, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert wurden. Vor Ort stellte sich dann heraus,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.