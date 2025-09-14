„Mein Kind ist nicht das Problem“: Mutter prangert fehlende Unterstützung für Autisten in Region Zwickau an

Zwickau
Johannes (7) ist Autist. Seine Eltern kämpften fast zwei Jahre um einen Schulplatz. Dabei trafen sie auf viele Hürden. Hilfe kam von einem Verein aus dem Vogtland. Doch dem wurden nun die Gelder gestrichen.
Den kleinen bunten Kugelball darf Johannes (7) nicht mehr mit in die Schule bringen. Wenn er die Kugeln bewegt, um Anspannung herauszulassen, stört deren Klackern andere Kinder, sagt seine Mutter Friederike (39) aus Zwickau. Johannes heißt eigentlich nicht Johannes. Nur in diesem Artikel. Auf Wunsch seiner Mutter. Um ihn zu schützen. Deshalb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.