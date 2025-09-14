Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Mein Kind ist nicht das Problem“: Mutter prangert fehlende Unterstützung für Autisten in Region Zwickau an

Friederikes Sohn ist Autist und braucht viele Alltagshilfen, etwa einen mit Magnetbildern dargestellten Tagesablauf. Ohne solche Tricks geht nichts, sagt die Zwickauerin.
Friederikes Sohn ist Autist und braucht viele Alltagshilfen, etwa einen mit Magnetbildern dargestellten Tagesablauf. Ohne solche Tricks geht nichts, sagt die Zwickauerin.
Zwickau
„Mein Kind ist nicht das Problem“: Mutter prangert fehlende Unterstützung für Autisten in Region Zwickau an
Von Elsa Middeke
Johannes (7) ist Autist. Seine Eltern kämpften fast zwei Jahre um einen Schulplatz. Dabei trafen sie auf viele Hürden. Hilfe kam von einem Verein aus dem Vogtland. Doch dem wurden nun die Gelder gestrichen.

Den kleinen bunten Kugelball darf Johannes (7) nicht mehr mit in die Schule bringen. Wenn er die Kugeln bewegt, um Anspannung herauszulassen, stört deren Klackern andere Kinder, sagt seine Mutter Friederike (39) aus Zwickau. Johannes heißt eigentlich nicht Johannes. Nur in diesem Artikel. Auf Wunsch seiner Mutter. Um ihn zu schützen. Deshalb...
