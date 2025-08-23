„Mein Trabi ist kein Auto sondern mein Freund“: Fürs Trabant-Treffen in Zwickau stehen 40 Teilnehmer schon einen Tag vorher Schlange

Zwickau
Auf dem 16. Zwickauer Trabant- und Ostfahrzeugtreffen lassen sich Besucher die Laune auch nicht von einem Wolkenbruch verhageln. Ob möglichst original, getunt oder ausgefallen umgebaut: Warum der Trabi als Kult nicht totzukriegen ist.
Pink, himmelblau, sonnengelb, lindgrün: Wer zum 16. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen auf dem Zwickauer Flugplatz will, muss nur den farbigen Autos folgen. DDR-Fahrzeuge jeder Couleur, vor allem Trabis, bevölkern am Samstag das Feld. Bläuliche Wolken von Zweitakt-Gemisch können weder der kräftige Wind noch ein abrupter Wolkenbruch völlig...
