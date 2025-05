„Mein Wutausbruch rettete uns das Leben“ - wie eine Zwickauerin den größten Luftangriff im Zweiten Weltkrieg überstand

Brigitte Weinert ist gerade mal drei Jahre alt, als die Stadt Zwickau am 19. März 1945 bombardiert wird. Ihre Flucht in die „Bergkeller“ an der Mulde hat sich dennoch eingeprägt.

Als sich Brigitte Weinert und ihre Mutter am 19. März 1945 auf den Weg in die Zwickauer Innenstadt machen, ahnen sie nichts Schlimmes. Von Weißenborn aus wollen sie zu den Priesterhäusern, um Verwandte zu besuchen. Weil Busfahren zu teuer ist, laufen sie zu Fuß. An der Inneren Plauenschen Straße ist dann zum ersten Mal ein lauter Knall zu... Als sich Brigitte Weinert und ihre Mutter am 19. März 1945 auf den Weg in die Zwickauer Innenstadt machen, ahnen sie nichts Schlimmes. Von Weißenborn aus wollen sie zu den Priesterhäusern, um Verwandte zu besuchen. Weil Busfahren zu teuer ist, laufen sie zu Fuß. An der Inneren Plauenschen Straße ist dann zum ersten Mal ein lauter Knall zu...