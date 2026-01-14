„Meine Kinder sollen ein richtiges Leben haben“: Flüchtlinge aus Venezuela in Westsachsen zwischen Hoffnung und Angst

Zwickau
Isabel und Alfredo sind aus Venezuela geflohen. Denn unter Machthaber Maduro herrschten dort Armut, Kriminalität und Repression. Was dessen Festnahme für sie verändert – und was sie aus Kirchberg am liebsten mit in ihre Heimat nehmen möchten.
Wenn Isabel (39) und Alfredo (31) im Kirchberger Winter Heimweh nach Venezuela haben, hilft Pabellón. Das Nationalgericht besteht aus Reis, Rindfleisch, schwarzen Bohnen, Avocado und Kochbananen. Auch wenn Kochbananen hier schwer zu kriegen sind, sagt Isabel. Eigentlich heißen sie und Alfredo anders. Aber aus Angst, dass das repressive Regime...
