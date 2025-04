Meisterfeier, Motoren und Musik: Wochenend-Tipps für Westsachsen

Nach den Ostertagen eine Pause einlegen? Kann man machen, empfiehlt sich aber nicht. Denn der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bleibt prall gefüllt. Die „Freie Presse“ liefert eine Auswahl.

Meisterlich: Meistermarsch, Meistersingen, Meisterfeier – der Freitagabend in Zwickau wird Rot-Weiß. Anlass ist das Jubiläum „75 Jahre Meisterschaft“ in Erinnerung an den Gewinn der ersten DDR-Fußballmeisterschaft durch Horch Zwickau 1950. FSV-Fans treffen sich dazu am Freitag, 19.30 Uhr am Alten Gasometer zum Meistermarsch zum...