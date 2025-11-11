Melonenhüte, Musik und Fliegerbauers Lautsprecher-Jeep: So lief die spektakuläre Werbeaktion für das Theater in Zwickau

Um den Ticketverkauf für das Filmkonzert zu Charlie Chaplins „Goldrausch“ anzukurbeln, ist der Bauunternehmer gemeinsam mit Theaterleuten durch die Stadt getourt. Die „Freie Presse“ ist mitgefahren.

Ein wenig aufgeregt sind sie doch. Klappt das alles? Kurt Fliegerbauer jedenfalls ist pünktlich am Dienstagvormittag. Er hat seinen Jeep vor dem Gewandhaus geparkt. Auf das Dach sind zwei große Lautsprecherboxen geschnallt. Anne Sandmann vom Theater verteilt noch schnell Melonenhüte à la Chaplin aus dem Theaterfundus. Fotos werden gemacht,... Ein wenig aufgeregt sind sie doch. Klappt das alles? Kurt Fliegerbauer jedenfalls ist pünktlich am Dienstagvormittag. Er hat seinen Jeep vor dem Gewandhaus geparkt. Auf das Dach sind zwei große Lautsprecherboxen geschnallt. Anne Sandmann vom Theater verteilt noch schnell Melonenhüte à la Chaplin aus dem Theaterfundus. Fotos werden gemacht,...