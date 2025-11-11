Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Melonenhüte, Musik und Fliegerbauers Lautsprecher-Jeep: So lief die spektakuläre Werbeaktion für das Theater in Zwickau

Vor dem Start der Promotiontour am Gewandhaus: Generalmusikdirektor Leo Siberski, Anne Sandmann vom Theater und Unternehmer Kurt Fliegerbauer (von links). Stilvoll mit Melone.
Vor dem Start der Promotiontour am Gewandhaus: Generalmusikdirektor Leo Siberski, Anne Sandmann vom Theater und Unternehmer Kurt Fliegerbauer (von links). Stilvoll mit Melone. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Melonenhüte, Musik und Fliegerbauers Lautsprecher-Jeep: So lief die spektakuläre Werbeaktion für das Theater in Zwickau
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um den Ticketverkauf für das Filmkonzert zu Charlie Chaplins „Goldrausch“ anzukurbeln, ist der Bauunternehmer gemeinsam mit Theaterleuten durch die Stadt getourt. Die „Freie Presse“ ist mitgefahren.

Ein wenig aufgeregt sind sie doch. Klappt das alles? Kurt Fliegerbauer jedenfalls ist pünktlich am Dienstagvormittag. Er hat seinen Jeep vor dem Gewandhaus geparkt. Auf das Dach sind zwei große Lautsprecherboxen geschnallt. Anne Sandmann vom Theater verteilt noch schnell Melonenhüte à la Chaplin aus dem Theaterfundus. Fotos werden gemacht,...
