Melonenhüte, Musik und Fliegerbauers Lautsprecher-Jeep: So lief die spektakuläre Werbeaktion für das Theater in Zwickau

Zwickau
Um den Ticketverkauf für das Filmkonzert zu Charlie Chaplins „Goldrausch“ anzukurbeln, ist der Bauunternehmer gemeinsam mit Theaterleuten durch die Stadt getourt. Die „Freie Presse“ ist mitgefahren.
Ein wenig aufgeregt sind sie doch. Klappt das alles? Kurt Fliegerbauer jedenfalls ist pünktlich am Dienstagvormittag. Er hat seinen Jeep vor dem Gewandhaus geparkt. Auf das Dach sind zwei große Lautsprecherboxen geschnallt. Anne Sandmann vom Theater verteilt noch schnell Melonenhüte à la Chaplin aus dem Theaterfundus. Fotos werden gemacht,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.