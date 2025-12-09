Menschliche Stimme ist dafür nicht gemacht: Sängerin in Zwickau gelingt das schier Unmögliche

Bei der Filmharmonic Night in Zwickau sang Annika Rioux ein Lied, das so schnell zwischen extremen Tönen wechselt, dass es eigentlich als unsingbar gilt. Eine Zwickauer Sopranistin erklärt, wie das geht.

Wer den Kultfilm „Das fünfte Element" gesehen hat, erinnert sich an die Szene: die blaue Diva Plavalaguna, ein futuristischer Konzertsaal und eine Arie, die so rasant und virtuos ist, dass sie kaum menschlich klingt. Bei der jüngsten Filmharmonic Night brachte die amerikanisch-deutsche Sopranistin Annika Rioux dieses Werk gemeinsam mit der...