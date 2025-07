Mercedesfahrer klemmt Kind auf Zwickauer Parkplatz ein

Samstagnachmittag hat sich auf dem Globus-Parkplatz ein Unfall ereignet. Ein Neunjähriger hatte allerdings Glück im Unglück.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz vom Globus-Markt in Schedewitz ein Junge eingeklemmt worden. Ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer hatte ihn offenbar übersehen. Der Mann wollte nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei entging ihm der Neunjährige, der sich zu...