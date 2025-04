Metallschrott-Coup vereitelt: Vier Festnahmen nach Diebstahl in Meerane

Fahndung erfolgreich: Die Polizei stoppt das Fluchtfahrzeug an einer Raststätte auf der Autobahn A4.

Nach einem Diebstahl von Metallschrott in Meerane sind vier Tatverdächtige am Sonntagmorgen vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter am Sonntag gegen 6 Uhr auf das Gelände eines Automobilzulieferers an der Werdauer Allee in Meerane eingedrungen, hatten Metallschrott im Wert von circa 10.000 Euro entwendet und...