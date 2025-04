Mietzuschuss: BSV Sachsen Zwickau reagiert vorerst gelassen auf erneute Vertagung des Beschlusses

Der Handball-Bundesligist kann die Kosten für die Spiele in der Stadthalle nur durch Unterstützung der Stadt stemmen. Dass sich die im Moment verzögert, sieht das Präsidium bisher unkritisch.

Mit Ruhe und Gelassenheit haben die Verantwortlichen des BSV Sachsen Zwickau auf die erneute Vertagung des Beschlusses über den Mietzuschuss der Stadt Zwickau für die Bundesliga-Heimspiele in der Stadthalle reagiert. Am Mittwoch war die Entscheidung zum zweiten Mal im Finanzausschuss nicht zur Abstimmung gekommen. „Es handelt sich in keiner...