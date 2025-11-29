Milchreis als Weihnachtsmarkt-Hit aus Zwickau: Wo der beliebte Stand dieses Jahr zu finden ist

Fast 4000 Schalen Milchreis wurden im Vorjahr beim Zwickauer Budenzauber verkauft. Der Erfolg überraschte die Anbieter der cremigen Leckerei. Wer sie dieses Jahr sucht, muss über Innenstadt-Grenzen hinausgehen.

Um an den geheimen Hit des Zwickauer Weihnachtsmarkts zu kommen, standen Kunden an der einzigen Bude in der Münzstraße im Vorjahr Schlange. Dort verkauften Madline Hauschild und Silvio Stich süßen Milchreis. Mit Zimt und Zucker, Spekulatius, Bratapfel oder Winterpflaume. Doch dieses Jahr ist die „Milchreise“-Bude nicht dabei. Ganz... Um an den geheimen Hit des Zwickauer Weihnachtsmarkts zu kommen, standen Kunden an der einzigen Bude in der Münzstraße im Vorjahr Schlange. Dort verkauften Madline Hauschild und Silvio Stich süßen Milchreis. Mit Zimt und Zucker, Spekulatius, Bratapfel oder Winterpflaume. Doch dieses Jahr ist die „Milchreise“-Bude nicht dabei. Ganz...