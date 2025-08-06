Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Jan Haller
Zwickau
Mina Richman & Band spielen auf der Kunstplantage Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verein Liederbuch wagt sich unter freien Himmel. Der Abend mit der Songwriterin Mina Richman ist ein Nachholtermin vom Februar.

Zwickau.

Eigentlich sollte die 25-jährige Songwriterin Mina Richman ihre laut Deutschlandfunk „gewaltige Stimme“ bereits im Februar mit ihrer Band in der Kulturkirche St. Barbara präsentieren. Daraus wurde wegen einer Erkrankung nichts. Am Donnerstag, 7. August, wagt sich der Veranstalter vom Verein Liederbuch de facto unter freien Himmel. Denn das Konzert wird ab 20 Uhr auf der Kunstplantage Zwickau, Am Brückenberg 10, nachgeholt. Ihre Debüt Single „Bad Girls“ schaffte es in die Rotation vom DLF Kultur. Als die Revolution im Iran ausbrach, schrieb die offen queere Deutsch-Iranerin den Song „Baba Said“ und teilte ihn als Zeichen der Solidarität auf Instagram, wo er bereits über eine Million Mal geklickt wurde. Karten gibt es für 10 Euro an der Abendkasse. Foto: Jan Haller

