Mina Richman in Zwickau: Ehrlich, queer, verletzlich

Ihr Künstlername ist ein Zitat von Cher. Die Texte sind sie selbst. Am Donnerstag verführte Mina Richman das Publikum der Kunstplantage in ihre ganz eigene Welt.

Für Künstler wie Mina Richman hätte man die Kunstplantage erfinden müssen, wenn es das Kleinod am Mulde-Ufer nicht schon gäbe. Ein alternativer Treff zum Chillen, Quatschen, Bierchen trinken. Die Sitzgelegenheiten selbst gezimmert, einige auch made by Sperrmüll. An „Spielers Spätshop" wird Bier und Wein ausgeschenkt, weiter oben...