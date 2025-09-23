Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Mini-Maler als Sammlerstück: 20. Räuchermännchen der Zwickauer Mauritius-Brauerei gleicht berühmtem Künstler

Bild: Ralf Wendland
Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Mini-Maler als Sammlerstück: 20. Räuchermännchen der Zwickauer Mauritius-Brauerei gleicht berühmtem Künstler
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunst-Liebhaber können sich jetzt Zwickaus bedeutenden Maler Max Pechstein ins Wohnzimmer stellen. Dafür müssen sie ordentlich Kronkorken sammeln.

Pinsel und Palette in den Händen, Mütze auf dem Kopf und Pfeife im Mund: Das 20. Räuchermännchen aus der Kollektion der Zwickauer Mauritius-Brauerei, deren neues Stück jedes Jahr zur Winterbier-Saison vorgestellt wird, ähnelt dem berühmten Zwickauer Maler Max Pechstein. Pechstein war einer der bedeutendsten deutschen Expressionisten. Seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
1 min.
„Gleichgewicht des Unsichtbaren“: Neue Videoinstallation von Bodo Korsig wird in Zwickau gezeigt
Eine japanische Kampfszene verwandelt sich in einen poetischen Tanz aus Spannung und Ruhe: Besucher erwartet ein besonderes audiovisuelles Erlebnis.
Thomas Croy
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
24.09.2025
4 min.
„Hier knallt’s öfter mal“: Welche Überraschungen Besucher auf dem Zwickauer Herbstrummel erwarten
Schausteller Vanessa Berger (links) und Marco Walz auf dem „Project X“, das sich ab Freitag erstmals auf dem Zwickauer Rummel drehen soll.
Ein Fahrgeschäft mit Dreifach-Drehung, ein Irrgarten aus Glas mit Knall-Effekt, Wunschmusik zur Walzerfahrt oder ein neuer Tacoburger: Diese Attraktionen und mehr sollen dazu beitragen, dass das Volksfest nicht wieder zum „Totalverlust“ wird.
Elsa Middeke
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel