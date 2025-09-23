Mini-Maler als Sammlerstück: 20. Räuchermännchen der Zwickauer Mauritius-Brauerei gleicht berühmtem Künstler

Kunst-Liebhaber können sich jetzt Zwickaus bedeutenden Maler Max Pechstein ins Wohnzimmer stellen. Dafür müssen sie ordentlich Kronkorken sammeln.

Pinsel und Palette in den Händen, Mütze auf dem Kopf und Pfeife im Mund: Das 20. Räuchermännchen aus der Kollektion der Zwickauer Mauritius-Brauerei, deren neues Stück jedes Jahr zur Winterbier-Saison vorgestellt wird, ähnelt dem berühmten Zwickauer Maler Max Pechstein. Pechstein war einer der bedeutendsten deutschen Expressionisten. Seine...