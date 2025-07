Mini-Zwickau: Bürgermeisterin wiedergewählt

13-Jährige aus Kirchberg steht an der Spitze der Zwickauer Sommerferien-Spielstadt. Was hat sie in ihrer Amtszeit zu tun?

Jette-Jil Singer hat ihren Wahlsieg wiederholen können. Wie in den Sommerferien 2024 wurde die 13-Jährige aus dem Kirchberger Ortsteil Wolfersgrün zur Bürgermeisterin der Spielstadt Mini-Zwickau gewählt. Jette bekam mit 108 die meisten Stimmen von fast 300 Kindern. Mitbewerberin Charlotte Koch (12), die erstmals kandidiert hatte, erhielt 95...